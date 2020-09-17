В Новосибирске проктолог получила 240 тысяч рублей за придуманных пациентов

Врач придумала пациентов и получила за них премию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске будут судить 60-летнюю заведующую колопроктологическим отделением клинической больницы в Дзержинском районе. Врача обвиняют сразу по двум уголовным статьям: в служебном подлоге и мошенничестве. Якобы она лечила кишечные заболевания только на бумаге. Сейчас медик уже не работает в больнице. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

— По версии следствия, с 10 сентября 2017 года по 4 сентября 2019 года она делала медкарты на имя несуществующих больных, якобы они проходили в отделении лечение, подделывала их подписи. Лечение «мертвых душ» оплатил ОМС, а врач за выполнение госзадания получила премию — 240 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru