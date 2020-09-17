«Открыла крышку, а она дохлая плавает»: сибирячке выпила кофе с жирной мухой

Сибирячке в кофе попалась муха. Фото: revizor.nsk
Сибирячке попалась жирная муха в латте, который она купила в кондитерской. За напитком девушка забегает каждое утро.
— Как всегда, перед работой взяла латте. Когда допила его, открыла крышку и увидела, что на дне плавает дохлая муха, — рассказала сибирячка в аккаунте revizor.nsk.
Подписчиков паблика удивило, зачем девушка вообще открывала крышку стакана: многие рассказали, что просто выбрасывают стакан, когда напиток заканчивается.
Девушка объяснила, что хотела допить пенку.
— Слава Богу, открыла крышку, иначе всосала бы ее через трубочку, — рассказала сибирячка.
По словам юриста для кондитерской подобная ситуация может обернуться проверкой Роспотребнадзора.
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