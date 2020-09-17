«Всю крышу измял!»: новосибирцы поймали полуголого мужчину, который прыгал по их машинам

В полиции устанавливают, был ли сибиряк под действием наркотиков. Фото: "Инцидент Новосибирск"

На парковке возле дома № 25/1 на улице Ударной в Новосибирске полуголый сибиряк с татуировками на руках устроил забег по машинам. Он успел попрыгать по крышам нескольких авто, после чего новосибирцы скрутили мужчину и вызвали полицию.

— Четыре или пять машин помял. Забег он начал еще с улицы Немировича-Данченко, так что поврежденных авто может быть больше. Судя по всему, он был под действием неких веществ, — рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

Сибиряк помял машины в нескольких дворах. Фото: "Инцидент Новосибирск"

— В 4:10 в полицию поступили сообщения от граждан, что на улице Ударной неизвестный в неадекватном состоянии прыгает по чужим автомобилям. Когда полицейские прибыли на место, граждане сами задержали мужчина. Сейчас 35-летний задержанный находится в специализированном медучреждении, выясняется, был ли он в состоянии наркотического опьянения. Устанавливается причиненный ущерб, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

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