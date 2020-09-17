Прокуратура проверит новосибирские соцслужбы после того, как пьяная мать бросила годовалую дочку на балконе

Малышка несколько часов плакала на балконе, пока ее услышали соседи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Новосибирской области проверит соцслужбы после того, как пьяная мать бросила годовалую дочку на балконе.

— Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел 15 сентября в доме на улице Титова в Ленинском районе. Плач годовалой девочки на балконе услышали соседи. Они постучали в квартиру, где находилась малышка, но им никто не открыл. Тогда новосибирцы вызвали полицию и спасателей МАСС. Выяснилось, что накануне мама поругалась с мужем. Она сильно расстроилась, выпила и легла спать.

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