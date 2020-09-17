В школе под Новосибирском 9-летнего мальчика ударили ракеткой по голове

Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧП произошло в школе села Янченково Тогучинского района: там пострадал девятилетний мальчик. Вот, что корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в учебном заведении:

- Была перемена, мальчик и девочка играли в бадминтон, - объяснили КП-Новосибирск в школе. - Девочка сильно размахнулась ракеткой, чтобы отбить волан, и случайно ударила ракеткой мальчика, который играл рядом.

Удар пришелся в левый висок, но, к счастью, тяжелой травмы мальчик не получил:

- С ребенком сейчас все в порядке, - заверили корреспондентов КП-Новосибирск в школе села Янченково.

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