Антитеррористическая комиссия прокомментировала сообщения о минировании Ленинского районного суда

Здание суда обследуют на наличие взрывчатки.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В четверг, 17 сентября, Новосибирск снова накрыла волна сообщений о минировании. Электронное письмо пришло на почту Ленинского районного суда в 8:30. Всех людей экстренно эвакуировали.
— 17 сентября по электронной почте поступили массовые сообщения о минировании в Ленинский районный суд, а также в иные организации. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений, — сообщили в аппарате антитеррористической комиссии региона.
Ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — председателя антитеррористической комиссии региона.
Как отметили в аппарате АТК, когда такие же проверки проводились в августе и сентябре 2020 года, информация о взрывчатке не подтвердилась.
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