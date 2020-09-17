Антитеррористическая комиссия прокомментировала сообщения о минировании Ленинского районного суда

Здание суда обследуют на наличие взрывчатки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 17 сентября, Новосибирск снова накрыла волна сообщений о минировании. Электронное письмо пришло на почту Ленинского районного суда в 8:30. Всех людей экстренно эвакуировали.

— 17 сентября по электронной почте поступили массовые сообщения о минировании в Ленинский районный суд, а также в иные организации. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений, — сообщили в аппарате антитеррористической комиссии региона.

Ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — председателя антитеррористической комиссии региона.

Как отметили в аппарате АТК, когда такие же проверки проводились в августе и сентябре 2020 года, информация о взрывчатке не подтвердилась.

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