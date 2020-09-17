«Ноги и руки отекли»: спасатели помогли пожилой сибирячке, которая провалилась внутрь журнального столика

Пожилую женщину не смогли вытащить ее родственники. Фото: спасатели МАСС.

93-летняя сибирячка едва не стала заложницей журнального столика из стекла. Он выглядел как высокая круглая табуретка. Бабушка неудачно присела на столик, стекло треснуло, и женщина провалилась внутрь металлической конструкции. Она была дома одна и несколько часов не могла выбраться, пока не пришли ее родные. Но и они не смогли помочь, пришлось вызывать спасателей.

Корпус столика пришлось перерезать болторезами. Фото: спасатели МАСС

— Спасатели прибыли в квартиру на улице Советская в 9:39. Они перекусили часть корпуса столика с помощью болтореза. Только после этого женщину удалось спасти. За несколько часов у нее отекли руки и ноги, потеряв чувствительность. Пострадавшую отвели к машине «скорой помощи» и передали врачам.

Напомним, 15 сентября спасатели помогли еще одному пожилому мужчине. У него отказали ноги, когда он собирал в лесу грибы. Спасатели на носилках отнесли его к «скорой помощи».

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