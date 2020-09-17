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Умные вещи

«Ростелеком» предложил новосибирским бизнес-экспертам новые возможности

«Ростелеком» в Сибири запустил серию встреч с крупными корпоративными клиентами для детального знакомства с сервисами и услугами компании. Первое такое мероприятие в формате клуба экспертов прошло 10 сентября в Новосибирске с соблюдением санитарных мер
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

На встрече представили популярные сервисы для решения конкретных бизнес-потребностей компаний с учетом особенностей и специфики отраслевой принадлежности.

«Такие встречи помогают нашим партнерам не только лучше узнать о новых сервисах, которые предлагает “Ростелеком” для эффективной работы и развития бизнеса. В камерной обстановке проще обменяться идеями по решению локальных проблем с коллегами из отрасли, обсудить с ними плюсы отдельных решений и завязать полезные знакомства», — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Участникам клуба экспертов рассказали о возможностях платформы «Ростелеком Экраны» и услуги «Виртуальная АТС», о модуле видеоналитики и подключению Wi-Fi для бизнеса, а также о других сервисах, которые помогут повысить качество обслуживания клиентов.

- С «Ростелекомом» мы работаем уже больше 25 лет, и все это время он являлся и является для нас надежным партнером. Нам нравится стабильный интернет, внимательный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту, — сказал Евгений Засыпкин, директор дирекции ИТ «Центра финансовых технологий».

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам, связанным с безопасностью конфиденциальной информации и хранению корпоративных данных. В частности, «Ростелеком» предложил компаниям при необходимости быстро настроить защиту удаленных рабочих мест за счет использования управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».