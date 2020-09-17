«Ростелеком» предложил новосибирским бизнес-экспертам новые возможности

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

На встрече представили популярные сервисы для решения конкретных бизнес-потребностей компаний с учетом особенностей и специфики отраслевой принадлежности.

«Такие встречи помогают нашим партнерам не только лучше узнать о новых сервисах, которые предлагает “Ростелеком” для эффективной работы и развития бизнеса. В камерной обстановке проще обменяться идеями по решению локальных проблем с коллегами из отрасли, обсудить с ними плюсы отдельных решений и завязать полезные знакомства», — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Участникам клуба экспертов рассказали о возможностях платформы «Ростелеком Экраны» и услуги «Виртуальная АТС», о модуле видеоналитики и подключению Wi-Fi для бизнеса, а также о других сервисах, которые помогут повысить качество обслуживания клиентов.

- С «Ростелекомом» мы работаем уже больше 25 лет, и все это время он являлся и является для нас надежным партнером. Нам нравится стабильный интернет, внимательный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту, — сказал Евгений Засыпкин, директор дирекции ИТ «Центра финансовых технологий».

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам, связанным с безопасностью конфиденциальной информации и хранению корпоративных данных. В частности, «Ростелеком» предложил компаниям при необходимости быстро настроить защиту удаленных рабочих мест за счет использования управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS.