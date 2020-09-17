Ленинский районный суд в Новосибирске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Всех эвакуировали на улицу.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В четверг, 17 сентября, в Ленинский районный суд Новосибирска пришло сообщение о минировании. Всех вывели на улицу. Эту информацию «КП-Новосибирск» сообщили в службе «112».
— Сообщение поступило в 8:30 по электронной почте в Ленинский районный суд. Сообщили об этом сотрудник Росгвардии. На месте работают МЧС, полиция, «скорая помощь» и Росгвардия. Людей эвакуировали, — рассказал «КП-Новосибирск» начальник службы «112».
На месте сейчас работают МЧС, полиция, «скорая помощь» и Росгвардия. Мы следим за развитием событий.
Напомним, последний раз сообщение о минировании поступало на два избирательных участка 13 сентября.
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