Ленинский районный суд в Новосибирске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Всех эвакуировали на улицу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 17 сентября, в Ленинский районный суд Новосибирска пришло сообщение о минировании. Всех вывели на улицу. Эту информацию «КП-Новосибирск» сообщили в службе «112».

— Сообщение поступило в 8:30 по электронной почте в Ленинский районный суд. Сообщили об этом сотрудник Росгвардии. На месте работают МЧС, полиция, «скорая помощь» и Росгвардия. Людей эвакуировали, — рассказал «КП-Новосибирск» начальник службы «112».

На месте сейчас работают МЧС, полиция, «скорая помощь» и Росгвардия. Мы следим за развитием событий.

Напомним, последний раз сообщение о минировании поступало на два избирательных участка 13 сентября.

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