«Все заискрило, трос оборвался»: под Новосибирском солдат сорвался с высоты 3 этажа, когда работал на складе

Солдата увезли в госпиталь. Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП произошло во вторник, 15 сентября, на складе воинской части под Новосибирском: там пострадал солдат-срочник.

- Парень работая на погрузчике, что-то заискрило в этот момень и оборвался трос.Он упал с высоты 3 этажа, - рассказал источник КП-Новосибирск. - В итоге он в госпитале с переломом позвоночника и ушибом пятки. Доктор ему сказал, что удивительно легко отделался.

Мама парня уверяет: командование части до сих пор ей не сообщило о случившемся.

- Узнала я только в 19.00 от сына, - говорит женщина.

Травмы у парня серьезные, и вряд ли он сможет продолжить службу.

- Ему предстоит длительное лечение и реабилитация после комиссации, к сожалению, - рассказал КП-Новосибирск источник.

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