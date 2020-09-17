«Они друг без друга жить не могут»: сибирячка ищет хозяина неразлучным сфинксу и хохлатой собачке

Очаровательные Сережа и Моргана не могут друг без друга. Фото: предоставлено героиней публикации.
Жительница Якутска Ксения ищет в Новосибирске новых хозяев для неразлучной пары: коту-сфинксу Сереже и китайской хохлатой собаке Моргане. Оба совсем не могут друг без друга: они греются бок о бок, спят под одеялом и играют вместе.
Обоих лысиков бросили их хозяева. Фото: предоставлено героиней публикации.
Кот и собачка вместе спят и греются. Фото: предоставлено героиней публикации.
— По моим наблюдениям, в этом городе больше клиник и люди более ответственные. В Якутске, к сожалению, много брошенных животных, — говорит сибирячка.
Если вам приглянулась эта парочка, просим позвонить по телефону 8-913-733-81-00 (Ксения).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru