«Бежал на красный свет»: женщина за рулем иномарки сбила подростка на «зебре»

Мальчик шел Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Заельцовском районе 39-летняя сибирячка за рулем «Фольксваген Поло» сбила на переходе 15-летнего мальчика. Его с травмами госпитализировали в больницу. Произошло это 16 сентября.

— В 14:15 39-летняя женщина-водитель ехала по улице Владимировская. У дома № 5 по улице Ельцовская наехала на 15-летнего пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП мальчик пострадал, его госпитализировали с ушибом локтевого сустава, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, 15 сентября под машину попали две девочки, катавшиеся на электросамокате.

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