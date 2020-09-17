Погода в Новосибирске на 17 сентября 2020 года: синоптики рассказали, сколько продлится дождь

В Новосибирск вернутся дожди.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Новосибирске 17 сентября 2020 года: синоптики обещают теплый день,к вечеру — небольшие дожди.
— Днем температура составит +20 градусов, ночью +9. В первой половине дня преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области синоптики обещают температуру днем до +23 градусов. Будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, а также юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 23 метров в секунду.
По данным сайта «Яндекс», утром будет +10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +20 градусов, а к вечеру опустится до +12 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru