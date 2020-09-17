Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирусом заражены все районы НСО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 408 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 53 человек, выздоровели 83 пациента.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 44 человека, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ — 9 пациентов.

Карта распространения коронавируса в регионе.

В регионе продлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 30 сентября. Тем не менее, большая часть ограничительных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса, сняты.

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