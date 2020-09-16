«Дети идут по колено в грязи»: жители села под Новосибирском жалуются на дорогу, которую не ремонтировали 35 лет

Дорогу не приводят в порядок с 1980-х годов. Фото: предоставлено жителями села.

В селе Красная Сибирь в Новосибирской области жители уже 35 лет ходят по грязи: дорога на переулке Октябрьский превратилась в настоящее болото. Тяжелее всего детям: им приходится идти по месиву 600 метров, чтобы добраться до школы и детского сада. Жители села долго просят у местных властей привести улицу в порядок.

— Там грязь стоит даже в сухую погоду. Ни проехать, ни пройти. Маленьких детей приходится на руках носить. Мы не просим асфальта! Нам хотя бы щебенкой засыпать дорогу. — рассказала местная жительница Наталья Лунева изданию «ЧС-Инфо».

К местным властям красносибирцы обращаются уже давно. Дорогу обещали построить в 2017 году, но уже в следующем отменили — для проекта нужен был миллион рублей, которого у сельсовета просто не было.

Собственных денег у муниципалитета нет до сих пор. Однако 16 сентября глава Красносибирского сельсовета Александр Непейвода рассказал одному из жителей, что строительство дороги начнется — оно включено в наказы избирателей депутатам Заксобрания области. У жителей появилась новая надежда.

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