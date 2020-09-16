В Новосибирске на завершение долгостроев потратят 800 миллионов рублей

Андрей Травников провёл личный прием участников долевого строительства. Фото: пресс-служба правительства НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с дольщиками и членами ЖСК недостроенных многоэтажек №378/1 и 378/2 по улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Проблему долгостроев решает Правительство региона. Ранее часть дольщиков опасались, что на достройку домов не будет софинансирования.

— На достройку в областном бюджете выделено более 800 миллионов рублей. Под эти средства мы направили заявку в ППК Фонд на 31 дом. Сегодня в высокой степени готовности — 19 домов. По 4 домам Наблюдательный совет ППК Фонда скоро огласит решение, по другим 15, в том числе на улице Дуси Ковальчук, — вопрос рассматривается. Документы по остальным домам готовятся под контролем Правительства региона, — отметил Губернатор Андрей Травников.

Кроме этих 800 миллионов рублей, Правительство региона ежегодно тратит более 200 миллионов рублей на подключение домов к сетям ЖКХ, поставку лифтов и выплату субсидий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru