«Докатались»: под Новосибирском двое подростков на «Хонде» врезались в остановку

В поселке Озеро-Карачи в Новосибирской области пострадали в ДТП подростки. 15-летний парень решил покататься на «Хонде» вместе с девушкой, но в итоге врезались в автобусную остановку. Произошло все вечером 13 сентября.

— Около 18:40, на улице Вокзальная поселка Озеро-Карачи Чановского района, местный житель, 15-летний водитель легкового автомобиля Хонда, Он не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с остановкой общественного транспорта. Он и 16-летняя пассажирка получили травмы. Подростков отвезли в Чановскую центральную районную больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Директор школы, где учится парень, рассказала «КП-Новосибирск», что юноша ударился головой, а девушка получила травму колена.

— Молодой человек — ученик 9 класса, а его спутница — студентка омского техникума. У мальчика много всяких проблем и родители специально перевели его на домашнее обучение, чтобы дома держать, — рассказала «КП-Новосибирск» директор Озеро-Карачинской сельской школы Альфия Измайлова.

Сейчас в ГИБДД проводят проверку и выясняют все детали происшествия.

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