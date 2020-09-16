Пьяной мамой, которая заперла годовалую дочку на балконе, оказалась воспитательница детсада

Годовалая девочка плакала на балконе несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, как годовалая девочка оказалась запертой на балконе на улице Титова в Новосибирске. Малышка несколько часов плакала, прежде чем на нее обратили внимание соседи. Они попытались достучаться до хозяев квартиры, где находился ребенок, но им никто не открыл. Тогда жители дома вызвали спасателей. Сотрудники МАСС влезли в квартиру на втором этаже по лестнице и открыли балконную дверь. Оказалось, что мама девочки была пьяна и в это время спала.

— Накануне мама с папой поругались. Женщина расстроилась, выпила и уснула. Дверь балкона была открыта, ребенок сам вышел туда, закрыл дверь. Мама на это не обратила внимание. Ребенок в семье единственный. Девочке год исполнился в сентябре. Мама работает воспитателем в детском саду, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Семью девочки поставили на учет.

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