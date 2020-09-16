Отключение горячей воды в Новосибирске: коммунальщики объяснили, когда в 747 домов вернется кипяток

В Новосибирске 747 домов остались без горячей воды на два дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинском районе города без кипятка остались 747 домов: отключение горячей воды в Новосибирске продлится два дня. В частности, это жилмассивы Северо-Чемской, Затулинский, Станиславский, Бугринская роща.

В СГК рассказали, почему отключили водоснабжение.

— Сейчас подрядные организации СГК монтируют магистральные трубопроводы и запорную арматуру в крупном узле теплосетей от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Из-за большого объема сварочных и других работ, потребовалось отключение горячего водоснабжения, — сообщили в пресс-службе компании.

Горячая вода вновь появится в домах новосибирцев 18 сентября утром, часть из них получит кипяток уже завтра, 17 сентября.

В СГК объяснили, что ремонтные работы необходимы для того, чтобы отопительный сезон прошел без сбоев.

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