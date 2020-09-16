«Страшно смотреть»: появилось видео, как сибирячка выпала из автомобиля после ДТП

Девушка выпала из салона автомобиля после ДТП. Фото: стоп-кадр

В Октябрьском районе Новосибирска на пересечении улиц Кирова и Никитина поздно вечером 15 сентября произошло ДТП. Там столкнулись «Лада» и «Лексус». Удар был такой силы, что из салона отечественной машины выпала девушка. Она сидела на переднем сидении. Авария попала на камеру видеорегистратора.

На кадрах видно, что девушка после того, как выпала из машины смогла встать на ноги.

— От удара Лексус лишился крыла, бампера, фары и капота. Лада же получила вмятину на задней правой двери, — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54»

ДТП бурно обсуждают в соцсети.

-Если бы она пристегнулась, такого бы не случилось, — пишут подписчики паблика.

— Ей повезло, что удар пришелся не на ее сторону.

— Страшно смотреть такое.

Информация о состоянии пассажира уточняется.

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