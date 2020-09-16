Погода в Новосибирске на 16 сентября 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать дождь

В Новосибирск вернутся дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Новосибирске 16 сентября 2020 года: синоптики обещают теплый, но дождливый день. Воздух прогреется до 20 градусов, местами до +25 градусов. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня будут осадки, но незначительные. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Утром температура воздуха составит +18 градусов. Днем в Новосибирске будет +20 градусов, по области местами до +25 градусов. Утром местами туманы. Возможны грозы, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром будет +13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +19 градусов, а к вечеру опустится до +14 градусов.

Напомним, синоптики прогнозировали, что во второй половине недели в Новосибирск придут дожди. В городе станет чуть прохладнее.

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