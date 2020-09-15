«Сгорел на работе»: в Новосибирске вспыхнул уличный фонарь

Горящий фонарь заметили автомобилисты.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Писарева вспыхнул фонарь на опоре. Горящую верхушку заметили водители. От фонарного столба шел дым, а капли оплавленного кожуха падали на автомобили.
В ГУ МЧС объяснили, что произошло.
— Около 20:10 произошло возгорание фонарного столба. Предположительно замкнуло электропроводку. На момент прибытия пожарного расчета произошло самозатухание, угрозы ничему не было. На место инцидента прибыли специалисты горсовета, которые приступили к восстановительным работам, — сообщил КП-Новосибирск замруководителя пресс-службы МЧС по Новосибирской области.
Пользователи соцсетей отнеслись к этой ситуации с иронией:
— В прямом смысле загорелся.
— Перешли с электричества на факелы.
— Сгорел на работе, — написали оии в комментариях.
Напомним, похожий случай произошел в Новосибирске в декабре 2019 года. На Советском шоссе загорелся фонарь, его верхушка лампа упала и продолжила гореть прямо в снегу.
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