«Сгорел на работе»: в Новосибирске вспыхнул уличный фонарь

Горящий фонарь заметили автомобилисты. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Писарева вспыхнул фонарь на опоре. Горящую верхушку заметили водители. От фонарного столба шел дым, а капли оплавленного кожуха падали на автомобили.

В ГУ МЧС объяснили, что произошло.

— Около 20:10 произошло возгорание фонарного столба. Предположительно замкнуло электропроводку. На момент прибытия пожарного расчета произошло самозатухание, угрозы ничему не было. На место инцидента прибыли специалисты горсовета, которые приступили к восстановительным работам, — сообщил КП-Новосибирск замруководителя пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

Пользователи соцсетей отнеслись к этой ситуации с иронией:

— В прямом смысле загорелся.

— Перешли с электричества на факелы.

— Сгорел на работе, — написали оии в комментариях.

Напомним, похожий случай произошел в Новосибирске в декабре 2019 года. На Советском шоссе загорелся фонарь, его верхушка лампа упала и продолжила гореть прямо в снегу.

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