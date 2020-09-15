Эксперты рассказали, когда ждать новый финансовый кризис в России

Эксперты сомневаются,что прогноз МЭР верен. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Экономика России понемногу восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией. Министерство экономразвития страны с связи с этим обрадовало россиян новым прогнозом до 2023 года.

Согласно нему, ВВП России в этом году будет падать медленнее, чем ожидалось: на 3,9%, а не на 5% — а в 2021 году вернется к докризисным временам. Кроме того, рубль будет крепче, чем планировалось в мае, а нефть — дороже. Повысятся реальные доходы и зарплата, спрос и инвестиции. В 2021 году ожидается восстановление пострадавшего малого и среднего бизнеса.

Однако экономисты считают такой прогноз «иллюзорным» и утешающим. Они предупреждают, что все может закончиться финансовым кризисом.

— В ближайшие месяцы возможны массовые банкротства уже остановившихся предприятий. В целом ситуация ухудшилась, если сравнивать с предыдущими месяцами 2020 года, а восстанавливается очень медленно. Продолжаем сидеть на иголках. Хотя спад экономики в России меньше, чем за рубежом, и мы почти не потратили наш резервный фонд, — рассказал «News.ru» замдиректора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Между тем эксперты из Международного валютного фонда не могут сказать наверняка, как будет развиваться экономика России в ближайшие годы. Ведь по-прежнему есть риски новых волн заражения, разворотов капитала и дальнейшего сокращения мировой торговли.

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