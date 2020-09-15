«Все по нулям?»: эксперт рассказал, что ждет российский интернет после пандемии

Экономика Рунета может выйти в ноль. Фото: Сергей АНДРЕЕВ

Рунет в 2020 году столкнется с самым масштабным кризисом за все время. Эксперты ждут, что экономика российского Интернета к концу декабря может выйти в ноль.

— Показатели будут нулевыми, а в некоторых сегментах — даже уйдут в минус. Есть и хороший прогноз: когда пандемия закончится, возможно, снова начнется рост, и за год мы вырастем на 6-10%. Но это все равно кризис, — рассказал NEWS.ru директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Эксперт отметил, что Чтобы Рунет оставался конкурентоспособным, ему нужно расти привычными темпами, отметил глава РАЭК. Для этого не обойтись без госпомощи. Сейчас в компании составляют предложения для поддержки отраслей, которые могут провалиться.

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