Поиски рыбака, пропавшего под Новосибирском, завершились трагедией

Тело достали со дна озера. Фото: архив АСС НСО

Спасатели нашли в озере Урюм 52-летнего рыбака, который пропал 5 дней назад. Тело погибшего они достали на берег.

— Сегодня вечером в ходе поисковых работ нашли тело утонувшего мужчины на дне озера. Дно обследовали «кошками», так зацепили тело. Полиция его опознала. Сейчас спасатели едут к отряду в Карасук, но на местности нет связи, поэтому больше подробностей неизвестно. Дело передано полиции, — рассказала КП-Новосибирск представитель областной аварийно-спасательной службы Алена Манина.

В ГУ МВД по Новосибирской области пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, сибиряк пропал 10 сентября в деревне Михайловка в Здвинском районе. На берегу он оставил свои вещи: кепку, сапоги и лодку.

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