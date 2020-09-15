«На берегу остались кепка, сапоги и лодка»: под Новосибирском пять дней ищут в озере рыбака

Спасатели обследуют озеро. Фото: архив АСС НСО

В Новосибирской области, возле озера Урюм в деревне Михайловка пропал 52-летний мужчина. Он отправился на озеро порыбачить, но потом исчез. На берегу остались его вещи.

— Мужчина пропал 10 сентября. Сначала его объявили в розыск, делом занялась полиция. Когда полицейские вышли к озеру, то нашли на берегу кепку, сапоги и лодку рыбака. 11 сентября они передали заявку спасателям Куйбышевского и Карасукского поисково-спасательного отряда. Пропавшего ищут в озере с помощью водолазных «кошек», — рассказала КП-Новосибирск представитель областной аварийно-спасательной службы Алена Манина.

Пока что больше не найдено никаких следов рыбака, его поиски продолжаются.

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