Под Новосибирском 8-летний мальчик сбежал с уроков и утонул вместе с другом в реке

Мальчики купались без присмотра взрослых. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В селе Довольное Новосибирской области в реке Баган утонули два второклассника 7 и 8 лет. Произошло все в пятницу, 11 сентября.

— Дети решили искупаться, у переходного моста через реку, около улицы Мичурина. Одежда, велосипеды и школьные рюкзаки лежали на берегу. Учились в школе № 2, во втором классе. Один из мальчиков страшно боялся воды. Что сподвигло их на купание, никто не знает. Вчера их похоронили, — рассказала в группе «Инцидент Новосибирск» женщина, знающая о случае.

В следственном комитете рассказали, что произошло.

— Около 17:00 в реке Баган у пешеходного моста очевидец обнаружил тела двух мальчиков 7 и 8 лет. Несколько местных жителей видели, что дети купаются одни, но ничего не предприняли. Опрошены очевидцы, родственники и классные руководители мальчиков, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя Следственного управления СК по НСО Анастасия Кулешова.

В ведомстве пояснили, что дети учились в разных классах, но дружили. Оба мальчика из неблагополучных семей: их родители состоят на учете. Одного мальчика мама сама отпустила гулять, второй ушел из школы, но пошел не домой, а к реке.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все подробности гибели школьников.

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