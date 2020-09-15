АО «РЭС» обеспечило надежное электроснабжение избирательных участков в единый день голосования

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

На территории Новосибирской области состоялись выборы различного уровня.

В этот ответственный день главной задачей системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы региона - акционерного общества «Региональные электрические сети» - было обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения более 2000 избирательных участков. Для этого в преддверии выборов АО «РЭС» был реализован комплекс необходимых организационно-технических мероприятий, в том числе:

- проведена внеплановая проверка технического состояния электрических сетей, осуществляющих электроснабжение избирательных участков;

- обеспечена готовность спецтехники для проведения возможных аварийно-восстановительных работ, а также дизель-генераторных установок для осуществления резервного электроснабжения;

- проведена проверка наличия аварийного запаса оборудования и материалов, исправности средств связи и оснащения бригад необходимым инвентарем;

- усилен контроль за охраной объектов подразделений, пропускным и внутриобъектовым режимом.

Непосредственно на период с 11 по 13 сентября в АО «РЭС» был введен режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство аварийно-выездных бригад. Также в усиленном режиме работали диспетчеры в филиалах, городских районах электрических сетей и центре управления сетями.

Для контроля надежного функционирования электросетевого комплекса региона и координации действий всех служб в единый день голосования было организовано взаимодействие энергетиков с органами власти и ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В итоге благодаря слаженной работе и ответственному подходу персонала АО «РЭС» единый день голосования прошел без происшествий, перерывов электроснабжения на избирательных участках допущено не было.