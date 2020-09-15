Новосибирец, незаконно торговавший алкоголем, откупился от полицейского продуктами

Полицейские получили взятки в 300 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывшего начальника участковых и его заместителя из Новосибирска отправят под суд. Они получали взятки деньгами и продуктами от бизнесмена, который незаконно открыл магазин в Дзержинском районе.

— По данным следствия, полицейские с августа 2018 года по февраль 2019 года получали взятки наличными. В сумме предприниматель передал полицейским более 300 тысяч рублей. За взятку полицейские заранее предупреждали его о рейдах, во время которых бизнесмен закрывал торговые точки. Протоколы об административных правонарушениях сотрудники полиции не составляли, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Кроме того, начальник отдела также отказался возбуждать дело, когда его протеже начал незаконно продавать алкоголь. За это он получил от торговца взятки в виде спиртного, еды и канцелярских товаров на сумму 11 276 рублей.

Полицейские признались в своем преступлении во время расследования. Уголовное дело с утвержденным обвинением направят в суд.

Напомним, в Новосибирске под суд пошел начальник районного отдела МВД: ему давали взятки шашлыками и хинкали незаконно открытое кафе.

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