«Она ядом прыснула?»: сибирячка плюнула в дорогую иномарку, занявшую два места на парковке

Сибирячка плюнула в дорогу иномарку. Фото: стоп-кадр

Сибирячка, которая не смогла припарковаться у стоматологии, так разозлилась, что вышла из машины и плюнула в дорогую иномарку, а владелицу машины прокляла.

Женщина посчитала, что автомобиль занимает слишком много места.

КП-Новосибирск пообщалась с водителем пострадавшей машины.

— Мы встретились с ней, когда я вышла из стоматологической клиники. Она хотела припарковаться рядом и не смогла. Женщина посчитала, что я неправильно поставила машину и решила меня проучить. Она угрожала, что в следующий раз проткнет мне колеса. Когда я опубликовала видео в соцсети, она начала писать мне личные сообщения, сыпала проклятиями, говорила, что поставит свечу за упокой и так далее, — рассказала КП-Новосибирск девушка, в чью машину плюнули.

В соцсети видео бурно обсуждают. Пользователей удивил смачный плевок.

— Она что слюни всю неделю копила?

— По ходу ядом прыснула.

— Голуби уже не те.

— Может ее тошнит от «Камри» черного цвета.

По словам юриста Марины Пьянковой, женщину, плюнувшую в иномарку, могут на самом деле наказать.

— Такой поступок расценивается как мелкое хулиганство. Это могут наказать штрафом до тысяч рублей, либо арестом до 15 суток, — объяснила юрист.

Сибирячка рассказала, что сначала хотела обратиться в полицию, но потом передумала, ей стало жалко женщину.

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