«Я ее оставил всего на час»: новосибирцу обстреляли машину на парковке у дома

Новосибирец насчитал на лобовом стекле машины семь отверстий от пуль. Фото: стоп-кадр

В Ленинском районе Новосибирска у дома №144 на улице Троллейная обстреляли автомобиль. Об этом в соцсети рассказал владелец машины.

— Не понял, за что? Оставил машину на час, — рассказал новосибирец в группе «ЧП Новосибирск».

Мужчина насчитал семь отверстий в лобовом стекле автомобиля. Некоторые из них оказались сквозными.

Юрист Марина Пьянкова советует владельцу автомобиля обратиться в полицию.

— Если ущерб причинен серьезный, то могут завести уголовное дело. Если будет возбуждено уголовное дело, то размер вреда установят в рамках предварительного расследования. Также вред можно возместить в рамках гражданского судопроизводства. Кроме того, автомобиль наверняка застрахован, — рассказала КП-Новосибирск Марина Пьянкова.

В любом случае новосибирцу необходимо обратиться в правоохранительные органы, возможно, те, кто обстрелял машину, опасны и для людей.

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