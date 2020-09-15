На крыше новосибирской высотки обнаружили кучу овощей: рассказываем, зачем они там

Новосибирцы обнаружили на крыше высотки кучу овощей. Фото: «АСТ-54»

В Советском районе Новосибирска жители дома №5Б на улице Вахтангова обнаружили на крыше соседней высотки кучу овощей. Они сфотографировали свою находку и опубликовали снимок в соцсети. Немного понаблюдав, жители выяснили, для чего на кровле разложили овощи.

— Так продавцы сушат перцы, — рассказали они в группе «АСТ-54».

Подписчиков паблика такой необычный метод сушки овощей насторожил.

— Какой ужас! Лучше водки выпить, чем этот перец грязный покупать. Он же будет с кусочками битума.

Многих напротив необычное овощехранилище позабавило.

— Какая прелесть! А вы знали, что узбекские женщины лепят лепешки прямо на ляжках.

— Когда перцы насыпают в сетки, засыпают в фуру, перегружают на земле и далее по списку ни у кого никаких вопросов не возникает, а как на крыше высыпали, так сразу ужас.

В комментариях новосибирец, работающий строителем, поспешил успокоить всех. Он заверил, что битума на перцах точно не будет.

— На этом кровельном покрытии имеется базальтовая посыпка — бикрост, она как раз нужна для того чтобы предотвратить нагрев и расплавление битумной основы. Так что капелек битума на перце явно не будет, — объяснил подписчик паблика.

Однако, он сомневается, что санитарные нормы допускают такую сушку овощей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru