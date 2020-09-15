«Плакала несколько часов»: в Новосибирске мама с бабушкой заперли годовалую девочку на балконе

Спасатели вызволили малышку, которую родные заперли на балконе. Фото: МАСС

В Ленинском районе Новосибирска мама с бабушкой заперли годовалую девочку на балконе. На плач ребенка обратила внимание соседка. Женщина пошла в соседний подъезд, нашла квартиру и попробовала достучаться, но ей никто не открыл. Она вызвала спасателей МАСС.

— Это произошло днем 14 сентября в доме на улице Титова. Квартира находилась на втором этаже. Чтобы попасть внутрь, понадобилась лестница. Когда спасатели вошли внутрь квартиры, они обнаружили, что дома есть бабушка, выпившая мама спала. Дверь на балкон открыли и впустили ребенка в квартиру, — рассказали в МАСС.

Малышку передали полицейским. Сколько времени ребенок провел на балконе и почему родные ее там заперли пока неизвестно.

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