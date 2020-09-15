«Вцепились мне в ноги и разорвали штаны»: на сибирячку напала стая бродячих псов

На сибирячку напала стая псов. Фото: Юлия Никоненко

В Бердске на женщину напала стая собак. Сразу несколько собак вцепились ей в ноги. После того, как она отбилась от псов, женщина обратилась за помощь к врачам. Как все произошло, Юлия рассказала КП-Новосибирск.

— Это случилось 12 сентября у дома №8 по улице Горького. Это частный дом. С проезжей части тропинка спускается к домику, который почти не видно из-за деревьев и кустов. Обычно эти собаки сидят на обочине дороги. Тротуара там нет, люди ходят по краю проезжей части. Я шла пешком с дачи в сторону площади Горького. Было около половины девятого вечера. Темнело. Стая собак бегала по проезжей части и лаяла на прохожих. Животные были на другой стороне дороги от меня. Когда я уже прошла мимо них, они почему-то догнали меня сзади. Некоторые лаяли, а 2 из них вцепились мне в лодыжки, — рассказала Юлия КП-Новосибирск.

По словам женщины, она настолько опешила, что решила просто продолжить идти вперед, и пытаться скинуть животных с ног. Спустя пару мину собаки сами отстали.

— Когда собаки отстали, я посмотрела, что там у меня с ногами. На одной был укус, на второй шла кровь. Одна из собак вырвала кусок штанины. Я обратилась в приемный покой на следующее утро. Мне поставили прививки от столбняка и от бешенства и выписали антибиотики, — рассказала Юлия.

На следующий день сибирячка обратилась к травматологу. По словам медика, женщина не первая пострадавшая от своры псов.

Юлия рассказала, что больше никуда не обращалась, так как плохо себя чувствует.

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