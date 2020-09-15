Погода в Новосибирске на 15 сентября 2020 года: синоптики обещают пасмурный день

В Новосибирске будет тепло, но пасмурно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 15 сентября 2020 года: синоптики обещают теплый, но пасмурный день, без осадков. Воздух прогреется до 23 градусов. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня будет без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром температура воздуха составит +15 градусов. Днем в Новосибирске будет +21 градус, по области до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Утром местами туманы, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром будет +8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов, а к вечеру опустится до +15 градусов.

Во второй половине недели в Новосибирск придут дожди. В городе станет чуть прохладнее.

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