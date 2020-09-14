Сибирячка украла у тети драгоценностей на миллион рублей

Сибирячку украла у родственников драгоценностей на миллион рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сибирячку украла у родственников драгоценностей на миллион рублей. В этом ее обвиняет прокуратура Кировского района.

— С середины мая этого года по середину июля 20-летняяя девушка часто приходила в гости к своим родственникам, живущим в ДНТ «Белые Росы». Она знала, в какой шкатулке ее тетя хранит свои драгоценности. Чтобы не быть пойманной, сибирячка приходила в этот дом, пока тетя была на работе и постепенно забирала оттуда по 2-3 изделия. Украшения она сдавала в ломбард. Всего она украла около 30 ювелирных изделий стоимостью более миллиона рублей. Она уже возместила ущерб на 140 тысяч рублей, — пояснили в прокуратуре Кировского района.

Девушку обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б», части 4, статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Свою вину сибирячка признала, сейчас ее уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Ей грозит лишение свободы срок до 10 лет.

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