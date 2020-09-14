Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: депутаты объяснили, почему почти 80% горожан не пришли голосовать

Явка на избирательные участки оказалась низкой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В эфире Радио «Комсомольская правда» — Новосибирск сибиряки обсуждали вместе с экспертами, как прошли выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года. Высказался об итогах прошедшего голосования и первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов.

- К сожалению, большинство жителей Новосибирска на выборы не ходят, так уж исторически сложилось. Тем не менее надо отдать должное горожанам, которые голосовали за новые партии: это является показателем успешности выборов 2020 года. 20% явки в Новосибирске - это вопрос к самим жителям. Все кандидаты от партии «Единая Россия» общались с людьми, разъясняли, старались быть убедительными. И те люди, которые за нас проголосовали, в нас не ошиблись, - заявил КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Поддержала его и Юлия Швец, руководитель регионального исполнительного комитета Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия»:

- Не было ничего неожиданного: тенденция на более высокую явку в сельских районах области (в этом году более 35%) наблюдается постоянно. Однако, на мой взгляд, явка не является показателем избирательной кампании в целом. Слишком много факторов на нее влияют: и активность самих избирателей, и очень большое количество информации о кандидатах.

Антон Тыртышный, избранный в Совет депутатов города Новосибирска, член партии КПРФ, охарактеризовал прошедшие выборы так:

- Понятно, что не все депутаты из предыдущего состава переизбрались, потому что ситуация на округах складывалась по-разному. Кто-то агрессивно вел кампанию, кто-то понадеялся на то, что будет отмечена его активная работа на округе. Но это не сработало, особенно в условиях очень низкой явки. Отчасти это связано и с погодой: традиционно избиратели уезжают на дачи, ведь последние солнечные дни дают возможность собрать урожай, сделать заготовки.

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