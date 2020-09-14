Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: кто прошел в Законодательное собрание

Полный список победителей голосования опубликован в системе ГАС «Выборы». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: рассказываем, кто прошел в Законодательное собрание. Полный список победителей голосования опубликован в системе ГАС «Выборы».

Напомним, выборы в Заксобрание длились три дня: предварительно можно было начинать голосовать уже 11 сентября, последний день голосования — 13 сентября. Проходили выборы в не совсем традиционном для людей формате: на участке всем измеряли температуру, предлагали перчатки и антисептики для рук. Также обязательным условием для попадания на участок стало наличие защитной маски.

Опубликованный в системе список все еще является предварительным и может быть дополнен. Пока что, победители 38 округов выглядят так:

КОНКРЕТНО

Кто прошел на выборы в Заксобрание:

1. Андрей Панферов («Единая Россия»)

2. Игорь Умербаев («Единая Россия»)

3. Владимир Лаптев («Единая Россия»)

4. Олег Иванинский («Единая Россия»)

5. Александр Кулинич («Единая Россия»)

6. Василий Иваков («Единая Россия»)

7. Олег Подойма («Единая Россия»)

8. Александр Морозов («Единая Россия»)

9. Александр Шпикельман («Единая Россия»)

10. Валентин Сичкарев («Единая Россия»)

11. Ильгиза Лотфуллина («Единая Россия»)

12. Валерий Бадьин («Единая Россия»)

13. Андрей Шимкив («Единая Россия»)

14. Иван Мороз («Единая Россия»)

15. Елена Тырина («Единая Россия»)

16. Зоя Родина («Единая Россия»)

17. Игорь Гришунин («Единая Россия»)

18. Анатолий Юданов («Единая Россия»)

19. Николай Мочалин («Единая Россия»)

20. Виталий Быков (КПРФ)

21. Константин Антонов («Родина»)

22. Илья Поляков (самовыдвиженец)

23. Александр Калиниченко (самовыдвиженец)

24. Вячеслав Илюхин («Родина»)

25. Иван Сидоренко («Единая Россия»)

26. Вениамин Пак («Единая Россия»)

27. Евгений Подгорный («Единая Россия»)

28. Валерий Червов («Единая Россия»)

29. Дмитрий Козловский («Единая Россия»)

30. Яков Новоселов («КПРФ»)

31. Роман Яковлев (КПРФ)

32. Дмитрий Макаров (КПРФ)

33. Евгений Смышляев (КПРФ)

34. Сергей Конько («Единая Россия»)

35. Александр Козлов («Единая Россия»)

36. Алексей Андреев («Единая Россия»)

37. Михаил Федорук (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»)

38. Вадим Агеенко (КПРФ)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru