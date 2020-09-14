«Кричали: «Позови своего мужика!»: в Новосибирске хулиганы изрезали пенсионерке дверь ножом

В Новосибирске в Первомайском районе компания хулиганов несколько часов ломилась домой к 54-летней женщине. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске в Первомайском районе компания хулиганов несколько часов ломилась домой к 54-летней женщине. Они угрожали ей, изрезали дверь ножом и выдрали провода в электрощитке, оставив сибирячку без света.

— Я тогда провожал девушку домой, когда мне позвонила мама. Она была перепугана, сказала, что к нам в квартиру ломятся какие-то люди, матерятся, угрожают. Я сразу же вызвал полицию и помчался на такси домой. Когда я приехал, их в подъезде уже не было. Я осмотрел дверь, которая была вся изуродована ножом, и пошел домой — успокаивать маму. Но, спустя буквально пять минут, компания вернулась! Их там было примерно три-четыре человека, даже девушка с ними была. Они продолжили колотить к нам в дверь, били по ней ножом, кричали. Потом пошли и вырезали нам провода в щитке — мы остались без света. Так и сидели еще чуть ли не два часа, слушали весь этот кошмар, — рассказал КП-Новосибирск сибиряк, на чью квартиру напали. — Как мы поняли, эти отморозки искали какого-то мужчину, который жил раньше в нашей квартире — мы ее снимаем. Они прямо так и кричали моей маме: «Позови своего мужика, а то мы выломаем дверь, и тебе мало не покажется!». Дверь у нас, слава богу, крепкая, выдержала. Хотя вмятины и дыры от ножа в ней остались. Полиция приехала, когда эта компания уже ретировалась. У нас приняли заявление, сказали, чтобы хозяин квартиры потом приехал в участок и написал заявление о материальном ущербе. Меня больше всего поразило, что пока я ехал домой, соседи никак не отреагировали. Ну ладно, никто не захотел выходить и связываться, это понятно. Но даже полицию никто не вызвал — говорят, испугались. Как потом выяснилось, такая ситуация у нас на массиве не единичная, буквально в ту же ночь где-то еще был дебош. Хотя я уже три года живу на Первомайке и со мной такое в первый раз. С мамой мы потом съездили в больницу, у нее слабое сердце, а в тот вечер она переволновалась и выпила много лекарств.

Произошел этот инцидент в квартире в многоквартирном доме по адресу Одоевского 1\9. Сейчас сибиряк вместе с матерью планируют менять место жительства — новую квартиру они уже присмотрели. КП-Новосибирск отправила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

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