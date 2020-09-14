Андрей Шимкив: «Конкуренция на выборах говорит о росте влияния Законодательного Собрания»

Андрей Шимкив. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Андрей Шимкив, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва, поблагодарил сибиряков, принявших участие в голосовании:

- Хочу сказать огромное спасибо нашим избирателям, тем людям, которые пришли на участки, независимо от партийной принадлежности высказали своё мнение… Я благодарен депутатам, которые отработали с полной отдачей сил, а больше всего – это избирателям. Как всегда, нас поддерживают селяне больше, за что им отдельное спасибо. И не зря я за них всегда болею.

С особой теплотой Андрей Шимкив поблагодарил избирателей своего округа, которые вывели его в лидеры голосования. На 8.00 утра на избирательном округе №13 (Сузунский район, часть Черепановского и Искитимского районов) за Шимкива проголосовали 14903 избирателя. Это один из лучших результатов по округам.

Спикер регионального парламента шестого созыва обратил внимание на остроту борьбы во время избирательной кампании.

- Хочу отметить, что конкуренция на этих выборах колоссальная. Очень колоссальная. Это говорит о росте влияния Законодательного Собрания, реальной роли депутатов в развитии области. Если бы этого не было, то и не было бы такой конкуренции. Конкуренция в большей степени честная, нормальная.

Нормальным и естественным, на взгляд Андрея Шимкива, является приход в региональный парламент новых депутатов.

- Все созывы на протяжении двадцати лет у нас 25-30 человек всегда менялись. В этот примерно также. В Законодательном Собрании появятся новые лица. Какие тут опасения? Да никаких опасений! Я разве похож на того, кто боится? Я думаю, что наоборот работать будет еще интересней, конструктивней. Заходит молодежь – это нормальный процесс. И я абсолютно уверен, что они точно также будут работать, как и каждый депутат, на развитие области, города.

На закономерный вопрос журналистов о результатах шестого созыва Андрей Шимкив заметил, что благодарен всем, кто работал в его составе.

- Шестой созыв, я думаю, запомнится надолго: было очень много резонансных решений. И самое главное, что придали совсем другой статус Законодательному Собранию, каждому депутату, каждой фракции. Надеюсь, что в седьмом созыве эту планку удержим.

О предстоящих изменениях в структуре регионального парламента, анонсированных некоторыми депутатами в завершение политического сезона, Андрей Шимкив распространяться не стал:

- Посмотрим. Я никогда не был сторонником увеличения количества комитетов, потому что, когда слишком много комитетов, гораздо сложнее принимать решения: меньше количество депутатов в комитетах. Это вопрос президиума, вопрос фракций… За ближайшие десять дней решение будет принято.

Датой первой, организационной, сессии седьмого созыва Андрей Шимкив назвал 24 сентября.

- Работа началась! Утром после выборов сложно сразу выделить главные направления, тем не менее, планы одни - это развитие области, развитие города», - подчеркнул Андрей Шимкив.