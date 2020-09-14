Начались съемки трагикомедии «Два» Евгения Кулика

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Многие наблюдали за искрометной игрой Евгения в комедии «Я худею» и сериалах «Остров» и «Толя-робот» и, скорее всего, видели его смешные ролики в «Инстаграме». Все лето Евгений занимался новым проектом и 4-миллионная армия поклонников Кулика наконец узнала, где же он пропадал.

Криминальная трагикомедия «Два» расскажет о двух закадычных друзьях-сантехниках Лёхе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег. В каждой серии герои ввязываются в новую криминальную авантюру, но им отчаянно не везет. Шоу основано на скетчах Кулика, которые от выставлял на своем на YouTube-канале. Они набрали более 1,5 миллионов просмотров. Поэтому Кулик решил снять полноценный сериал совместно с МТС Медиа. Сериал будет снят в горизонтальном формате, но туда будут встроены вертикальные фрагменты, поэтому его можно будет смотреть и на смартфоне, и на компьютере.

Исполнители главных ролей — Евгений Кулик и Алексей Кривеня (капитан команды Высшей лиги КВН «Русская дорога», участник «Comedy Баттл» на ТНТ). Каждая серия будет идти по 10 минут. Такой хронометраж создатели сериала выбрали специально для молодой аудитории, которая привыкла к коротким роликам в социальных сетях. «Два» будет удобно смотреть, как со смартфона, так и с экрана телевизора. Премьера комедии состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ уже в следующем году.

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

— Полгода я ничего не выкладывал в соцсетях, и вот пришла пора очень мощно порадовать ребят и всех-всех подписчиков онлайн-кинотеатра МТС ТВ! — признается Евгений. — Надеюсь, наш сериал «Два» заставит вас от души посмеяться. Многие зрители узнают в наших героях своих друзей, соседей, знакомых, а кто-то и себя. Обещаю, что будет качественно и по-новому!

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