Туристы 3 дня несли по горам новосибирца, погибшего во время сплава

Тело погибшего несли до вертолета от реки Кураган. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай.
Туристы три дня несли мертвого новосибирца до ближайшего села. Напомним, мужчина погиб во время сплава. По предварительной информации, он получил черепно-мозговую травму. Его тело из воды достали товарищи. Мертвого друга они принесли в ближайшее село.
— Оттуда тело забрал вертолет и доставил его в морг Горно-Алтайска, — рассказали КП-Новосибирск в МЧС Горного Алтая.
Напомним, о трагедии туристы сами сообщили в МЧС. Также они рассказали, что до ближайшего населенного пункта могут добраться сами, бедствия не терпят, запас продуктов имеют и в помощи не нуждаются. В то же время, учитывая особенности горно-таежной местности, климатические условия, было принято решение отправить спасателей для сопровождения туристов. Известно, что перед походом группа не зарегистрировалась в МЧС Республики Алтай.
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