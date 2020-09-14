Руководители АО «РЭС» приняли участие в третьем Российском энергетическом cаммите

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Организатором саммита выступила компания «ЭНСО» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Европейской ассоциации возобновляемых источников энергии.

Среди участников саммита от системообразующего предприятия энергосистемы Новосибирской области - акционерного общества «Региональные электрические сети» - были заместитель генерального директора по информационным технологиям и связи АО «РЭС» Евгений Михайлов и заместитель генерального директора АО «РЭС» по транспорту электрической энергии Анна Луцевич.

В рамках саммита состоялись конгрессы по стратегическим вопросам отрасли, тематические сессии о самых актуальных технологиях в электроэнергетике. На площадках мероприятия были разобраны практические примеры внедрения энергоэффективного оборудования и цифровых решений, другие важные вопросы энергетической отрасли.

Основной целью мероприятия стал поиск лучших технологий энергоэффективности для энергетических компаний и промышленных предприятий, создание оптимальных условий для успешного диалога и объединения представителей энергетической отрасли, органов государственной власти, экспертного сообщества и разработчиков инновационных решений.

В частности, представители АО «РЭС» в своих докладах отразили важные аспекты развития цифровизации отрасли:

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

- существующий в компании опыт внедрения интеллектуальных систем учета и цифровизации подстанций;

- имеющиеся проблемы в развитии внедрения интеллектуальных систем учета и цифровизации;

- перспективы развития цифровизации, в том числе с учетом изменения требований действующего законодательства.

Специалисты АО «РЭС», одного из передовых предприятий Сибири в вопросах внедрения цифровых технологий на объектах электросетевого хозяйства, с готовностью поделились с участниками саммита накопленным опытом и обозначили проблемные вопросы процесса цифровизации электросетевых предприятий.

Посещение подобных форумов представителями АО «РЭС», безусловно, способствует всестороннему развитию предприятия и поддержанию имиджа одного из флагманов энергетики региона в масштабах Сибирского федерального округа.

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