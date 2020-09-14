Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: кто прошел в Совет депутатов

Стало известно, кто пройдет в Совет депутатов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020: в избиркоме назвали предварительные итоги выборов депутатов в городской Совет.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии РФ, в лидерах оказалось больше всего представителей партий «Единая Россия» (22 депутата) и «КПРФ» (8 депутатов), а также 9 самовыдвиженцев.

Напомним, всего проголосовали 25,23% жителей Новосибирской области, работали 2008 участковых избирательных комиссий. На участках ввели строгие ограничения: необходимо было быть в защитной маске и руки обрабатывать антисептиком. Выпечку также не продавали. Корреспондент КП-Новосибирск стал свидетелем необычного случая. Члены избирательной комиссии станцевали перед 91-летним пенсионером.

КОНКРЕТНО

Кто прошел?

«Единая Россия»:

Екатерина Митряшина (ОИК №1),

Владислав Люмин (ОИК № 9),

Павел Чернышев (ОИК № 14),

Елена Воронина (ОИК № 15),

Игорь Атякшев (ОИК № 16),

Евгений Крайнов (ОИК № 18),

Александр Тарасов (ОИК № 19),

Игорь Кудин (ОИК № 20),

Дмитрий Асанцев (ОИК № 21),

Александр Бестужев (ОИК № 22),

Дмитрий Колпаков (ОИК № 23),

Сергей Трубников (ОИК № 24),

Дмитрий Червов (ОИК № 26),

Николай Тямин (ОИК № 28),

Денис Кулинич (ОИК № 29),

Андрей Аникин (ОИК № 30),

Кирилл Покровский (ОИК № 31),

Денис Чаховский (ОИК № 32),

Игорь Титаренко (ОИК № 37),

Сергей Бондаренко (ОИК № 50).

Самовыдвиженцы:

Евгений Прохоров (ОИК № 5),

Ростислав Антонов (ОИК № 6),

Екатерина Шалимова (ОИК № 10),

Степан Сафонкин (ОИК № 12),

Александр Савельев (ОИК № 33),

Лилия Гончарова (ОИК № 34),

Александр Мухарыцин (ОИК № 39),

Андрей Гудовский (ОИК № 41),

Наталья Пинус (ОИК № 45).

«КПРФ»:

Георгий Андреев (ОИК № 3),

Антон Тыртышный (ОИК № 7),

Александр Бурмистров (ОИК № 27),

Павел Горшков (ОИК № 42),

Андрей Любавский (ОИК № 43),

Алексей Михайлов (ОИК № 44),

Виктор Стрельников (ОИК № 47),

Антон Бурмистров (ОИК № 48).

Коалиция «Новосибирск 2020»:

Антон Картавин (ОИК № 25),

Вячеслав Якименко (ОИК № 35),

Хельга Пирогова (ОИК № 40),

Светлана Каверзина (ОИК № 46),

Сергей Бойко (ОИК № 49).

«ЛДПР»:

Евгений Лебедев (ОИК № 2),

Ирина Беспечная (ОИК № 4),

Василий Стрекалов (ОИК № 8),

Инна Ильиных (ОИК № 38).

Партия «Зеленые»:

Игорь Украинцев (ОИК № 11).

Партия «Родина»:

Леонид Рыбин (ОИК № 17).

Напомним, на избирательных участках в Новосибирске ввели строгие ограничения: требовалось носить маски и обрабатывать руки антисептиком. Выпечку также не продавали. Но происходили и необычные случаи: члены избирательной комиссии станцевали перед 91-летним пенсионером.

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