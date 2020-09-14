Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: кто прошел в Совет депутатов

Стало известно, кто пройдет в Совет депутатов.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020: в избиркоме назвали предварительные итоги выборов депутатов в городской Совет.
По данным сайта Центральной избирательной комиссии РФ, в лидерах оказалось больше всего представителей партий «Единая Россия» (22 депутата) и «КПРФ» (8 депутатов), а также 9 самовыдвиженцев.
Напомним, всего проголосовали 25,23% жителей Новосибирской области, работали 2008 участковых избирательных комиссий. На участках ввели строгие ограничения: необходимо было быть в защитной маске и руки обрабатывать антисептиком. Выпечку также не продавали. Корреспондент КП-Новосибирск стал свидетелем необычного случая. Члены избирательной комиссии станцевали перед 91-летним пенсионером.
КОНКРЕТНО
Кто прошел?
«Единая Россия»:
Екатерина Митряшина (ОИК №1),
Владислав Люмин (ОИК № 9),
Павел Чернышев (ОИК № 14),
Елена Воронина (ОИК № 15),
Игорь Атякшев (ОИК № 16),
Евгений Крайнов (ОИК № 18),
Александр Тарасов (ОИК № 19),
Игорь Кудин (ОИК № 20),
Дмитрий Асанцев (ОИК № 21),
Александр Бестужев (ОИК № 22),
Дмитрий Колпаков (ОИК № 23),
Сергей Трубников (ОИК № 24),
Дмитрий Червов (ОИК № 26),
Николай Тямин (ОИК № 28),
Денис Кулинич (ОИК № 29),
Андрей Аникин (ОИК № 30),
Кирилл Покровский (ОИК № 31),
Денис Чаховский (ОИК № 32),
Игорь Титаренко (ОИК № 37),
Сергей Бондаренко (ОИК № 50).
Самовыдвиженцы:
Евгений Прохоров (ОИК № 5),
Ростислав Антонов (ОИК № 6),
Екатерина Шалимова (ОИК № 10),
Степан Сафонкин (ОИК № 12),
Александр Савельев (ОИК № 33),
Лилия Гончарова (ОИК № 34),
Александр Мухарыцин (ОИК № 39),
Андрей Гудовский (ОИК № 41),
Наталья Пинус (ОИК № 45).
«КПРФ»:
Георгий Андреев (ОИК № 3),
Антон Тыртышный (ОИК № 7),
Александр Бурмистров (ОИК № 27),
Павел Горшков (ОИК № 42),
Андрей Любавский (ОИК № 43),
Алексей Михайлов (ОИК № 44),
Виктор Стрельников (ОИК № 47),
Антон Бурмистров (ОИК № 48).
Коалиция «Новосибирск 2020»:
Антон Картавин (ОИК № 25),
Вячеслав Якименко (ОИК № 35),
Хельга Пирогова (ОИК № 40),
Светлана Каверзина (ОИК № 46),
Сергей Бойко (ОИК № 49).
«ЛДПР»:
Евгений Лебедев (ОИК № 2),
Ирина Беспечная (ОИК № 4),
Василий Стрекалов (ОИК № 8),
Инна Ильиных (ОИК № 38).
Партия «Зеленые»:
Игорь Украинцев (ОИК № 11).
Партия «Родина»:
Леонид Рыбин (ОИК № 17).
Напомним, на избирательных участках в Новосибирске ввели строгие ограничения: требовалось носить маски и обрабатывать руки антисептиком. Выпечку также не продавали. Но происходили и необычные случаи: члены избирательной комиссии станцевали перед 91-летним пенсионером.
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