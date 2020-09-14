Хвостатый подельник: в Новосибирске вор взял с собой на дело пса

Полицейские ищут мужчину с собакой, который украл велосипед. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Новосибирска произошло необычное ограбление. Вор взял с собой на дело пса. Парочка стащила из подъезда дома №10 на улице Челюскинцева велосипед за 7 тысяч рублей.

Об этом КП-Новосибирск рассказал источник.

— Это произошло 10 сентября около пяти утра. На вид вору 30-35 лет, его рост около 170 сантиметров. Он был одет в бейсболку темного цвета, темную куртку, светлую толстовку с капюшоном, светлые штаны. Особая примета — с ним была собака. Что касается велосипеда, он был ярко-зеленого цвета, фирмы «Alpen», — рассказали КП-Новосибирск источник.

Хозяйка велосипеда написала заявление в полицию.

Напомним, в селе Прокудское Новосибирской области покупатель отобрал жилетку у продавщицы в магазине. Произошло это поздно ночью 5 сентября. Полицейские поймали сибиряка.

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