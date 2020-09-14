«Это мой рыжик»: в Новосибирске обезьяна никому не показывает новорожденного малыша

Оранжевые малыши со временем темнеют. Фото: Владимир Габов.

В Новосибирском зоопарке в семье обезьян — яванских лангуров — родился ярко-оранжевый малыш. Ему еще несколько дней, и мама бережет детеныша от чужих глаз.

— Взрослея, яванские лангуры темнеют, лишь некоторые остаются рыжими. Сентябрьского малыша сотрудники зоопарка пока не осматривали. Мама прижимает его к себе и никого не подпускает. Так проявляется материнский инстинкт, и мы стараемся не беспокоить семейство в первые недели жизни малышей, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Напомним, у яванских лангуров есть еще один детеныш. В июле фотограф Анна Новикова сняла в их вольере забавный момент, когда обезьяны не поделили малыша между собой, и разгорелась целая семейная драка.

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