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Происшествия

«Жутко, гроб торчит»: в Новосибирске разрыли могилу женщины, умершей полвека назад

Неприятную находку девушка со своим парнем обнаружила, когда убирала листву на кладбище
Надежда РЫЖКИНА
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Могилу разрыли глубоко, но гроб не вскрывали. Фото: стоп-кадр

Могилу разрыли глубоко, но гроб не вскрывали. Фото: стоп-кадр

Новосибирцы случайно обнаружили разрытую могилу на кладбище в Академгородке. Сначала подумал просто яма, но когда заглянули внутрь, аж отпрыгнули в сторону: из-под земли виднелся гроб.

— Там в 1966 году похоронили женщину, Защепину Зинаиду Михайловну. Видно, что не докопали. Гроб точно не вскрывали, костей не видно, да и запаха нет. Может, пришли с металлоискателем, раскопали почти до гроба, прозвонили, ничего не нашли и бросили. Но я еще думаю, что вдруг кто-то захотел себе череп на каминную полку поставить или продать через интернет? Это вариант меня больше беспокоит, — рассказала Кристина КП-Новосибирск.

Могила принадлежит Зинаиде Михайловне Защепиной, умершей в 1966 году. Фото: стоп-кадр.

Могила принадлежит Зинаиде Михайловне Защепиной, умершей в 1966 году. Фото: стоп-кадр.

Сибирячка вместе со своим парнем убирала листву, когда вдруг наткнулась на разрытую могилу. Девушка написала заявление в полицию.

Мы спросили у юриста, что может грозить тем, кто раскопал покойника.

— За осквернение места захоронения можно получить как минимум штраф 40 тысяч рублей, как максимум — арест до трех месяцев, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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