Ехали без шлемов: под Новосибирском подростки на мопеде врезались в машину

На мопеде ехали школьники: 14-летний парень и две девушки. Фото: ГИБДД по НСО

В городе Обь Новосибирской области произошло ДТП. С автомобилем «ВАЗ» столкнулся мопед, на котором ехали трое школьников. Их увезли в больницу. Произошло все вечером 10 сентября.

— Водитель легкового автомобиля «ВАЗ 21099» ехал по улице Станционная со стороны Новосибирска. Поворачивая на улицу Ломоносова, он столкнулся с мопедом «Альфа». В результате аварии пострадали 14-летний водитель мопеда и его пассажирки 13 и 14 лет. Все они ехали без мотошлемов, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск сообщили, что водитель повредил себе тазобедренный сустав, у одной девушки — ушиб левого колена, у другой — ушиб поясничного отдела позвоночника, локтя и ссадины на ногах.

Сейчас в ГИБДД проводят проверку и устанавливают причины ДТП.

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