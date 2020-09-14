Психологи объяснили, что делать, если ваша дочка захотела стать мальчиком

Современные подростки поглощены соцсетями, поэтому их тянет к экспериментам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почему современные девочки хотят быть похожими на мальчиков, а мальчики становятся более женственными, и как на это реагировать родителям, объяснили психологи.

Специалисты советуют, прежде всего, правильно реагировать на ситуацию. От этого зависит как в дальнейшем будет развиваться ситуация.

Семейный психолог Ольга Невская уверяет: в том, что дети ищут себя, ничего страшного нет. Это одна из форм сексуального экспериментирования, цитирует психолога издание «Ведомости».

Почему ребенок вдруг хочет сменить пол? Вариантов несколько: у него не ладится общение с противоположным полом, возможно, он компенсирует реальную любовь дружеской, также могут быть биологические причины, например, гормональный сбой. Кроме того, это может быть протест родителям.

Но как же в подобных ситуациях вести себя родителям? Для начала с ребенком нужно поговорить, важно наладить контакт.

— Для этого родителям надо быть в курсе основных стадий возрастного и психосексуального развития. Ведь информацию нужно преподносить в соответствии с возрастом, — говорит Ольга Невская.

Что делать, если ситуация стала критической?

Во-первых, уберите панику — ребенку нужен человек, который будет более-менее стабилен;

Во-вторых, возьмите отпуск и отправляйтесь с ребенком на отдых, начните выстраивать доверительные отношения;

Или идите к психологу — специалист поможет решить острые вопросы взаимоотношений, а также покажет ребенку, что есть люди, кроме родителей, которые готовы слушать.

В Новосибирской области работает телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8 — 800 — 2000 — 122.

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