Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: публикуем предварительные итоги

В облизбиркоме подвели предварительные результаты голосования. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Выбора в Новосибирской области 13 сентября 2020: в избиркоме опубликовали предварительные результаты голосования. По данным сайта Центральной избирательной комиссии РФ, в голосовании лидирует «Единая Россия», 6 партий набрали не больше 6% голосов.

Партия «Единая Россия» набрала 37,76% голосов.

КПРФ — 17.08%.

ЛДПР — 13.36%.

Партия «Новые люди» — 7.19%.

Партия «Справедливая Россия» — 5.82%.

Партия пенсионеров — 5.66%.

Партия «Родина» — 3.59%.

Партия «Зеленые» — 2.71%.

Партия «За правду» — 2.01%

«Партия роста» — 1.39%.

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