Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: публикуем предварительные итоги

В облизбиркоме подвели предварительные результаты голосования.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Выбора в Новосибирской области 13 сентября 2020: в избиркоме опубликовали предварительные результаты голосования. По данным сайта Центральной избирательной комиссии РФ, в голосовании лидирует «Единая Россия», 6 партий набрали не больше 6% голосов.
Партия «Единая Россия» набрала 37,76% голосов.
КПРФ — 17.08%.
ЛДПР — 13.36%.
Партия «Новые люди» — 7.19%.
Партия «Справедливая Россия» — 5.82%.
Партия пенсионеров — 5.66%.
Партия «Родина» — 3.59%.
Партия «Зеленые» — 2.71%.
Партия «За правду» — 2.01%
«Партия роста» — 1.39%.
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